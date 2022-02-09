روسيا تطوّر منصاتها لاختبار محركات صواريخ الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس نجحوا بإدخال تعديلات على المنصات التي يستخدمونها لاختبار محركات صواريخ الفضاء.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "تستعد شركة Energomash الروسية لإجراء اختبارات على المنظومة الجديدة التي ركبت في المنصة رقم (1) التي طورتها روسيا لتحسين جودة أختبارات محركات RD-171MV العملة بالوقود السائل والمخصصة لصواريخ الفضاء".

وأضاف البيان "المنظومة الجديدة ستعمل على أتمتة عمليات جمع وتخزين ومعالجة البيانات حول المحركات التي يم اختبارها، خوارزميات وتقنيات المنظومة باتت جاهزة للاختبار".

وكانت Energomash قد ذكرت في واقت سابق أنها سلمت مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء أول محرك من نوع RD-171MV العام الجاري، وأن المركز سيباشر باختبار المحرك الذي سيستخدم مع صواريخ "سويوز" الفضائية الجديدة.

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ومن جهته قال المدير العام لشركة Energomash، إيغور أربوزوف: "لاستحداث المنظومة الجديدة اعتمد الخبراء الروس مئات الخوارزميات الرقمية واستخدموا أحدث المعدات التقنية المتطورة، المنظومة ستساعد على زياة دقة اختبارات الاحتراق الخاصة بمحركات الصواريخ، وستدعم آليات التحليل النوعي للبيانات أثناء الاختبارات".

المصدر: فيستي