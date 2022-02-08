ناسا تخطط للحصول على صواريخ قادرة على الإقلاع من المريخ

وقعت وكالة ناسا مع شركة Lockheed Martin عقودا لتطوير صواريخ فضائية قادرة على الإقلاع من المريخ.

وقال بيان صادر عن الوكالة "وقعت ناسا مع شركة Lockheed Martin بولاية كولورادو عقودا لتطوير صواريخ Mars Ascent Vehicle الفضائية القادرة على الإقلاع من المريخ، هذه الصواريخ الخفيفة ستكون أول صواريخ يتم إطلاقها من المريخ نحو الأرض، وستخصص لإرسال العينات المجموعة من تربة الكوكب الأحمر وصخوره نحو كوكبنا، كما ستحمل عينات من الهواء المجموع من غلاف المريخ أيضا، قيمة العقود الموقعة بلغت 194 مليون دولار، ومن المفترض أن تنفذ خلال ست سنوات".

Priority mail! We've selected @LockheedMartin to build the Mars Ascent Vehicle, a small, lightweight rocket designed to bring Martian rock collected by @NASAPersevere back to Earth. Here's the working plan for Mars Sample Return: https://t.co/oedt5UYRL6pic.twitter.com/n3KpfHRQGu — NASA (@NASA) February 7, 2022

وأشار البيان إلى أن عملية الحصول على العينات من المريخ ستتم على عدة مراحل، في المرحلة الأولى سيقوم روفر Perseverance بجمع عينات من سطح الكوكب بواسطة ذراع آلية ويضعها في أماكن معينة على الكوكب، وبعدها سيقوم روفر آخر تابع لوكالة الفضاء الأوروبية بتجميع العينات وإيصالها إلى صواريخ Mars Ascent Vehicle، ومن ثم ستحمل الصواريخ العينات نحو مدار المريخ، وفي المرحلة الأخيرة ستلتقي مركبة Earth Return Orbiter بالصواريخ في الفضاء لتأخذ منها الحمولة وتوصلها إلى الأرض.

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وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهدف من الحصول على العينات المذكورة هو إجراء الدراسات للتحقق من وجود أي أثر للحياة على الكوكب الأحمر.

المصدر: فيستي