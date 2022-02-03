روسيا وبنغلاديش قد تستحدثان منظومة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن روسيا وبنغلاديش قد تتعاونان لاستحداث منظومة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن شركة Glavkosmos الروسية "وقعت شركتنا مع شركة Bangladesh Satellite Company Ltd مذكرة تعاون مشترك بهدف التخطيط لاستحداث منظومة أقمار صناعية مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وورد في نص المذكرة "يعرب الطرفان عن عزمهما إقامة علاقات مشتركة بهدف تعزيز التعاون الفعال وطويل الأمد الذي سيساهم في تطوير خدمات الصناعات الفضائية الروسية في بنغلاديش، بما في ذلك استحداث منظومة للأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

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وأشار نص المذكرة إلى أن وثيقة التعاون تتضمن بنودا تتعلق ببناء مراكز أرضية لاستقبال إشارات الأقمار والمركبات الفضائية الروسية والأجنبية، ومن المفترض أن تقدم هذه المراكز الاستشارات في مجال الفضاء، وأن تنظم فيها البرامج والندوات العلمية المتعلقة بالمجالات الفضائية.

وأوضحت Glavkosmos أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة توقيعها، وستكون سارية المفعول حتى عام 2026.

المصدر: فيستي