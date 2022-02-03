المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل الأسبوع القادم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "من المخطط أن يخضع مدار المحطة الفضائية للتعديل في 6 فبراير الجاري، الهدف من هذا التعديل هو خلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-21 بالمحطة، تحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-19 عنها، من المخطط أن تطلق المركبة الأولى نحو المحطة في 18 مارس القادم".

وأضاف البيان "في اليوم المحدد ستبدأ محركات مركبة Progress MS- 18 الملتحمة بالعمل لمدة 109.4 ثانية، وسيساعد عملها على دفع المحطة في الفضاء ليرتفع مدارها بمقدار 400 م تقريبا".

إقرأ المزيد

وكانت "روس كوسموس" قدأعلنت في يناير الفائت أيضا عن تعديل مدار المحطة تم خلاله زيادة ارتفاعه بمقدار 1.2 كلم ليصبح بعيدا عن الأرض بنحو 418.04 كلم.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي