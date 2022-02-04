"روس كوسموس" تكشف عن خوارزمية لاختبار منظومة إنقاذ في مركبة فضائية تطلق من مطار "فوستوتشني"

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أنه قد تم إقرار تسلسل اختبار منظومة إنقاذ رواد الفضاء في مركبة "أوريول" الروسية الفضائية الواعدة.

وأضاف أن كل اختباراتها ستجري في مطار "فوستوتشني" الفضائي في أقصى شرق روسيا من حيث سيتم إطلاق المركبة.

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وسيبدأ الاختبار، حسب روغوزين، عام 2023 من وحدة الإنقاذ الطارئ. ويفترض أن يتم كذلك إسقاط نموذج يحاكي مركبة " أوريول" العائدة إلى الأرض من مروحية محلقة في الجو. وذلك من أجل التأكد من فاعلية أجهزة الهبوط.

وقد قام روغوزين الأربعاء 2 فبراير بزيارة تفقدية لشركة "إينيرغيا" التي تولت إنتاج مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة واطلع على إنتاج نماذج تجريبية للمركبة ستخضع للاختبار وأول نموذج سيتم إطلاقه إلى مدار الأرض.

يذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية تخصص للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر وتتسع المركبة لـ 6 رواد ويتوقع أن يطلق أول نموذج اختباري غير مأهول لها نهاية عام 2023.

المصدر: تاس