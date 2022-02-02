"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا سريا للاستخبارات الأمريكية

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخ "فالكون 9" حاملا إلى المدار قمر NROL-87 للإدارة الوطنية للاستخبارات الفضائية العسكرية الأمريكية (NRO).

وقالت الشركة إنه تم إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا في الساعة 12:27 بالتوقيت المحلي (20:27 بتوقيت غرينيتش).

وأكدت الشركة هبوط المرحلة الأولى من الصاروخ في منصتها في وقت لاحق.

Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/E22NvEiKe0 — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022

ولم يتم الكشف عن أغراض ومدار ومواصفات القمر رسميا، الذي يبلغ وزنه 8 أطنان، حيث تعتبر مهمته سرية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن القمر مخصص للاستطلاع الإلكتروني.

المصدر: وكالات