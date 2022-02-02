"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا سريا للاستخبارات الأمريكية
أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخ "فالكون 9" حاملا إلى المدار قمر NROL-87 للإدارة الوطنية للاستخبارات الفضائية العسكرية الأمريكية (NRO).
وقالت الشركة إنه تم إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا في الساعة 12:27 بالتوقيت المحلي (20:27 بتوقيت غرينيتش).
Liftoff! pic.twitter.com/pvsB7IqKSj— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022
وأكدت الشركة هبوط المرحلة الأولى من الصاروخ في منصتها في وقت لاحق.
Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/E22NvEiKe0— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022
ولم يتم الكشف عن أغراض ومدار ومواصفات القمر رسميا، الذي يبلغ وزنه 8 أطنان، حيث تعتبر مهمته سرية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن القمر مخصص للاستطلاع الإلكتروني.
المصدر: وكالات
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