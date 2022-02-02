جيف بيزوس يدفع 200 مليون دولار لوضع اسمه في متحف أمريكي لمدة 50 عاما

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" دفع 200 مليون دولار لوضع اسمه في متحف "سميثسونيان" للطيران والفضاء بعد أن صار أحد الأشخاص الذين سافروا للفضاء.

ووفق الصحيفة، سيتم عرض اسم الملياردير في مركز "بيزوس" التعليمي الجديد والعديد من المواقع الأخرى حول المتحف لمدة 50 عاما على الأقل وفقا لشروط الاتفاقية التي أجراها معهم.

ويعتبر هذا التبرع هو الأكبر على الإطلاق لمؤسسة "سميثسونيان" وسيغطي تكلفة التجديدات ومركزا تعليميا جديدا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون "STEAM"، ومن المقرر أن يكون في مبنى جديد متصل بالجناح الشرقي للطيران والفضاء الوطني في "ناشونال مول" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وإلى جانب مركز "STEAM" سيركز جزء كبير من التجديدات على منطقة المطاعم الموجودة بالمتحف هذا الربيع واستبدالها بالمبنى الجديد بهدف افتتاحه في عام 2026 للاحتفال بالذكرى الخمسين لمتحف الطيران والفضاء الوطني.

وسيتم أيضا نقش اسم مؤسس "Amazon" على تمثال زجاجي جديد لتكريم كل أولئك الذين تبرعوا بمبلغ 10 ملايين دولار أو أكثر، معروضا على حائط في غرفة المتبرعين المميزين في قلعة سميثسونيان.

وأعلن المتحف لأول مرة في يوليو 2021: أن "مركز بيزوس التعليمي سيدعم مهمتنا المتمثلة في إلهام الجيل القادم من المبتكرين والمستكشفين والباحثين''.

وانطلق بيزوس إلى الفضاء بصاروخه شبه المداري "Blue Origin" بعد حوالي أسبوع من هذه التصريحات، في 20 يوليو.

وأقلع بيزوس من القاعدة في فان هورن، بولاية تكساس، مع شقيقه مارك، أوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عاما والي فونك البالغة من العمر 82 عاما، التي اجتازت برنامج الفضاء التابع لناسا في الستينيات لكنها لم تصل إلى الفضاء أبدا لأن رحلة النساء ألغيت من وقتها.

وصعدوا لمدة أربع دقائق قبل أن ينفصل معزز صاروخ "New Shepard" الذي يحملهم عن كبسولتهم تاركا إياهم يطفون في انعدام الجاذبية لمدة أربع دقائق، وتبلغ تكلفة الرحلة التي تستغرق 10 دقائق 5.5 مليار دولار، 550 مليون دولار في الدقيقة.

وقطع طاقم بيزوس "بلو أوريجين" 66 ميلا فوق سطح الأرض.

المصدر: dailymail