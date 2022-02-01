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مسبار المريخ الصيني يرسل مقطع فيديو جديدا للأرض

الفضاء

مسبار المريخ الصيني يرسل مقطع فيديو جديدا للأرض
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن مسبار Tianwen-1 الذي أرسلته للمريخ أرسل مقطع فيديو جديدا للأرض.

وقال بيان صادر عن الإدارة "تزامنا مع بدء العام الجديد وفقا للتقويم القمري أرسل مسبار Tianwen-1 مقطع فيديو للأرض كتهنئة ببدء العام الصيني، ويظهر في المقطع أجزاء من المسبار على خلفية سطح الكوكب الأحمر".

وأضاف البيان "يوم الاثنين 31 يناير العام الجاري أكمل المسبار 557 يوما في الفضاء ، ومركبة Zhurong الجوالة التابعة له عبرت 1524 مترا على سطح هذا الكوكب، ومنذ إطلاقهما أرسل المسبار والمركبة نحو 600 غيغابايت من البيانات العلمية إلى الأرض".

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وكانت الصين قد أطلقت المسبار Tianwen 1 في 23 يوليو عام 2020، بهدف البحث عن علامات محتملة لوجود حياة على الكوكب الأحمر، ومساعدة العلماء في فهم الظروف الحالية على المريخ فيما إذا كانت ستتغير في المستقبل وتصبح صالحة لحياة البشر.

المصدر: فيستي

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