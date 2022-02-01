روسيا بصدد اختبار مقياس أطياف فائق الدقة على متن المحطة الفضائية الدولية

سيركّب جهاز فائق الدقة لقياس الأطياف قريبا في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

وذلك في إطار تجربة "أوراغان" (العاصفة) لاستشعار الأرض عن بعد والتي ستجرى على متن المحطة. جاء ذلك في بيان نشرته شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال ناطق باسم الشركة إن الجهاز يخضع حاليا لاختبارات في وحدة "زفيزدا" التي تحاكي ظروف الوحدة الحقيقية في المحطة الفضائية الدولية، وسيتم نقله إلى المحطة بأقرب شاحنة فضائية، وأضاف أن الجهاز تم تصميمه في شركة "لبتون" الروسية وسيتم تركيبه على نافذة في المحطة.

وسيقوم الجهاز بتصوير سطح الأرض باستخدام برمجيات اخترعها الأخصائيون في معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية بطلب من شركة "إينيرغيا".

وجاء في بيان الشركة أن عملية التصوير فائق الدقة يمكن مقارنته بعمل مجهر يتوغل إلى أدق مكوّنات لما يصوّره للحصول على أكثر ما يمكن من المعلومات. أما التصوير الفضائي فائق الدقة بواسطة مقياس الأطياف فيستخدم على نطاق واسع لحل مشاكل البيئة الإقليمية والزراعة والغابات والأنهار ومراقبة مختلف الكوارث الطبيعية.

وقال البيان إن معالجة نتائج التصوير ستجري مباشرة على متن المحطة وأوضح أن القياس فائق الدقة للأطياف سيستهدف بشكل مستقل نقطة مراد تصويرها.

يذكر أن مشروع "أوراغان" لاستشعار الأرض عن بعد ينفذ في مصلحة معهد الجغرافيا وجامعة "باومن" التقنية في موسكو ومعهد الدراسات الفضائية ومعهد الدراسات الميكانيكية وغيرها من مؤسسات العلم، وسيتم تطوير المشروع لاحقا على متن المحطة الدولية والمحطة الفضائية الروسية المستقبلية كذلك.

المصدر: تاس