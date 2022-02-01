سبيس إكس تطلق بنجاح فالكون-9 يحمل قمرا صناعيا إيطاليا

أعلنت شركة سبيس إكس، عن نجاح المحاولة الخامسة لإطلاق صاروخ النقل فالكون-9 إلى الفضاء وعلى متنه القمر الصناعي الإيطالي COSMO–Skymed.

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وتشير الشركة، إلى أن عملية الإطلاق كانت مقررة في يوم 27 يناير المنصرم، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية تم تأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات، والتأجيل الرابع كان بسبب ظهور سفينة غريبة في منطقة الإطلاق.

وتضيف، أطلق الصاروخ في الساعة 18.11 من يوم الأثنين 31 يناير 2022 (2.11 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو) من مطار كيب كانافيرال الفضائي.

والقمر الصناعي الإيطالي مصمم لسبر الأرض من مدار منخفض حول الأرض. وهذا القمر هو الثاني في سلسلة الأقمار الصناعية المستخدمة للأغراض العسكرية والمدنية. وكان القمر الأول قد أطلق إلى الفضاء في عام 2019 بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز".

وتشير مجلة Spacе Flight Now، إلى أن بيانات هذه الأقمار تستخدم لمتابعة حركة السفن في البحر الأبيض المتوسطـ، وفي عمليات الإغاثة من الكوارث، وفي قطاع الزراعة، وأيضا في دراسة المناخ.

المصدر: نوفوستي