روسيا والصين قد توقعان اتفاقيات جديدة لاستكشاف الفضاء والقمر

أعلنت مصادر في إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن الإدارة قد توقع اتفاقيات جديدة مع روسيا العام الجاري.

وحول الموضوع قال نائب رئيس الإدارة، أوو يانهوا: "قد توقع روسيا والصين اتفاقية جديدة بشأن التعاون في مجال الفضاء واتفاقيات للإنشاء محطة قمرية قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف "المشاورات الحكومية الروسية الصينية حول استحداث المحطة القمرية تجري حاليا على قدم وساق، بشكل عام توصل الطرفان إلى توافق مبدئي، ومن المحتمل أن يتم توقيع الاتفاقيات في أقرب وقت العام الجاري".

وكانت روسيا والصين قد استعرضتا خارطة طريق مبدئية لإنشاء محطة دولية قمرية، إذ أشارت البيانات التي ظهرت حينها إلى أن بناء المحطة من المفترض أن يستكمل عام 2035.

إقرأ المزيد

وأشار الطرفان حينها إلى أن الخطط الموضوعة تقتضي إرسال بعثتين لإيصال البضائع والمعدات إلى القمر ما بين عامي 2026 و2030، وجلب عينات من الصخور القمرية إلى الأرض، وما بين 2031 و2035 من المفترض أن يتم إنشاء البنية التحتية الضرورية لعمل المحطة، بما فيها معدات الاتصالات ومعدات تأمين الطاقة، ومعدات البحث العلمي وغيرها.

ومن المخطط أن ترسل البلدان إلى القمر أيضا أكثر من مسبار ومركبة روفرية صغيرة بالإضافة إلى روبوتات من نوع جديد مخصصة لاستكشاف القمر.

المصدر: فيستي