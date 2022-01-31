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روسيا بصدد تصنيع قمر صناعي قابل للمناورة يصطاد النفايات الفضائية

الفضاء

روسيا بصدد تصنيع قمر صناعي قابل للمناورة يصطاد النفايات الفضائية
novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
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تعمل شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية على تصميم قمر صناعي قابل للمناورة سيسمح باصطياد النفايات الفضائية وإخراجها من مدار الأرض.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب مدير عام الشركة لشؤون الاستثمارات، فاديم خروموف.

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وقال إن المشروع يمر حاليا بمرحلة التصميم وإن الغاية منه هي تصنيع أقمار صناعية تقوم بمناورات في مدار الأرض بهدف إخراج قطع كبيرة من النفايات الفضائية من مدار الأرض.

وأوضح أن الأقمار الصناعية من هذا النوع ستقوم بإسقاط  النفايات الدائرة في المدار لتحترق في الطبقات العليا للغلاف الجوي أو تقوم بتوجيه سقوطها.

وقال خروموف إن شركته لم تنتج بعد نموذجا اختباريا للقمر الصناعي القابل للمناورة والمخصص لاصطياد قطع كبيرة من النفايات الفضائية.  فيما رفض أن يذكر موعدا تقريبيا للبدء في اختبار هذا النموذج، فاكتفى بالقول إن أخصائيي الشركة استطاعوا طرح مشروعه التصميمي فقط.

المصدر: تاس

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