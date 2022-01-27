"روس كوسموس" تشيد بسير أعمال بناء الأقسام الجديدة لمطار"فوستوتشني" الفضائي

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" أن أعمال بناء المنصات الجديدة لإطلاق الصواريخ في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي تجري بوتيرة ممتازة.

وحول الموضوع قال روغوزين في تدوينة له على الإنترنت: "أعمال المرحلة الثانية لبناء المنشآت في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي تجري على قدم وساق، بما فيها أعمال بناء مجمع جديد لإطلاق صواريخ أنغارا الثقيلة".

وأضاف "بناء مجمع جديد لإطلاق صواريخ أنغارا تعتبر إنجازا ضخما من حيث الحجم والتعقيد الهندسي، لكنها ليست المنشأة التقنية الوحيدة التي يجري العمل على بنائها في هذا المطار حاليا، هناك العديد من الأعمال والمنشآت التي تشيّد على مدار الساعة".

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وأوضح روغوزين أن الخبراء باشروا في المجمع الجديد بالعمل على وضع الخطط التقنية لتجهيز صواريخ "أنغارا" الروسية المعدلة الجديدة.

وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية سابقا أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" كانت قد بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ تحمل اسم Angara-A5 عام 2023، لتنقل إلى الفضاء مركبة روسية من نوع "أوريول" في رحلة غير مأهولة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي