بعد رفض السفارة الأمريكية .. رائد الفضاء الروسي يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

بعد جدل حول رفض السفارة الأمريكية في موسكو منح تأشيرة دخول لرائد الفضاء الروسي، نيقولاي تشوب، لزيارة مركز "جونسون" الفضائي الأمريكي، عادت السفارة الأمريكية ومنحته تأشيرة الدخول.

صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال:"إن الولايات المتحدة منحت رائدنا تأشيرة دخول ليتلقى دورة تدريبية في مركز "جونسون" الفضائي ويشارك في التدريبات التي يخضع لها تقليديا رواد الفضاء كلهم قبل قيامهم برحلات فضائية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين في تدوينته على قناة "تليغرام" التابعة له إن المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس، آنا كيكينا، منحت هي أيضا تأشيرة دخول الولايات المتحدة، مع العلم أنها قد تقوم برحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "دراغون، الأمريكية المأهولة.

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في 22 يناير الجاري أن إقامة رائد الفضاء الروسي نيقولاي تشوب على متن المحطة الفضائية الدولية عام 2023 كانت مهددة بسبب رفض السلطات الأمريكية منحه تأشيرة الدخول. وأعاد الناطق إلى الأذهان أنه جرت العادة أن يتدرب رواد الفضاء الأمريكيون في مركز "غاغارين" الروسي بضواحي موسكو ورواد الفضاء الروس يتدربون في مركز "جونسون" الأمريكي بهيوستن بغض النظر عن نوع المركبة المأهولة التي سيحلقون بها.

يذكر أن، نيقولاي تشوب، يدخل قوام الطاقم الاحتياطي لمركبة " سويوز " إم إس – 22" الروسية المأهولة التي ستشكل بعثة المحطة الدولية الـ68 في سبتمبر عام 2022 والطاقم الرئيس لبعثة المحطة الفضائية الدولية الـ 69 المخطط تحقيقها في ربيع عام 2023.

المصدر: تاس