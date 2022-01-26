توقيع اتفاق للتعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية

وقعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ونظيرتها الإسرائيلية اتفاق تعاون بمشروع أطلق عليه اسم "أرتيميس" والذي يهدف إلى العودة لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر وثم إلى سطح كوكب المريخ.

وينص الاتفاق على مشاركة المعلومات العلمية بين الوكالتين وعلى استخدام القمر والمريخ والمذنبات والنيازك للأغراض "المدنية السلمية".

وتمت مراسم التوقيع على الاتفاق اليوم الأربعاء بحضور وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فاركاس هكوهين وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ميخائيل هيرتسوغ ورئيس "ناسا" السيناتور بيل نيلسون ورئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية أوري أورون.

وهنأت فاركاش هكوهين وكالتي الفضاء في الدولتين بتوقيع الاتفاق وبانضمام إسرائيل إلى "المشروع الفضائي الطموح"، مشيرة إلى أن "هدف مشروع ارتيميس الجريء والملهم وهو وضع بني البشر على سطح القمر مرة أخرى بعد خمسة عقود ولأول مرة على سطح المريخ مما سيشكل نقلة نوعية في البحوث العلمية الخاصة بالفضاء الخارجي".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"