روسيا تطلق 4 أقمار يابانية إلى الفضاء هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن نيتها إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة يابانية هذا العام.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "عام 2022 ستشرف روس كوسموس على إطلاق 4 أقمار صناعية يابانية من نوع GRUS مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، الأقمار ستطلق من قاعدة بايكونور الفضائية، وباستخدام صاروخ سويوز روسي الصنع".

وأوضح البيان أن الأقمار ستطلق في إطار عقود موقعة ما بين Axelspace Corporation اليابانية وشركة Glavkosmos الروسية التابعة لـ "روس كوسموس"، وستنضم إلى كوكبة AxelGlobe التي تشمل حاليا 5 أقمار تدور في مدارات قريبة من الأرض.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار الجديدة مجهزة بتقنيات متطورة لاستشعار الأرض عن بعد وتقديم البيانات للمؤسسات والهيئات الحكومية اليابانية، ومزودة بكاميرات قادرة على التقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض للمساهمة في وضع الخرائط ومراقبة الغابات والمسطحات المائية وآثار الكوارث الطبيعية.

وبدأت اليابان بتشغيل أول قمر من أقمار AxelGlobe عام 2019، وعام 2021 وصل عدد الأقمار العاملة من نفس هذه الفئة إلى خمسة، ويفترض أن تنضم إليها عدة أقمار جديدة في العامين القادمين لتوفير رصد متكامل لسطح كوكبنا.

المصدر: فيستي