الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الكوارث الطبيعية

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد لمراقبة الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الأربعاء 26 يناير الجاري، وفي تمام الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي (2:44 بتوقيت موسكو) أطلق من إحدى القواعد الفضائية شمال الصين صاروخ من نوع Long March 4C حمل إلى مدارات الأرض قمر L-SAR 01A".

وأشار البيان إلى أن القمر الذي وصل إلى مداره المطلوب حول الأرض سيستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، ولمراقبة النشاط الزلزالي ومراقبة آثار الكوارث الطبيعية الأرضية، كما سيُعتمد لصنع الخرائط الجيولوجية، ومراقبة الغابات والغطاء النباتي الأرضي، وستساهم بياناته في دعم عمل بعض المؤسسات الوطنية الصينية.

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وتعمل الصين بشكل نشط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، كما تعمل على مشاريع لاستكشاف القمر والمريخ وعدد من الكويكبات في مجرتنا، والعام الماضي نفذت 55 عملية إطلاق فضائي لتسجل رقما قياسيا وطنيا جديدا في هذا المجال وتصبح الدولة الرائدة في عدد عمليات الإطلاق خلال عام واحد.

المصدر: فيستي