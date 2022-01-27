مركبة فضائية روسية مأهولة ستحمل اسم مصمم الصواريخ الفضائية السوفيتية كوروليوف

جاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مركبة " سويوز – إم إس–21" المأهولة ستحمل اسم سيرغي كوروليوف، باعتباره كبير مصممي المركبات الفضائية السوفيتية.

ويتوقع أن تطلق المركبة في 18 مارس المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد

وقال البيان إن مركبة "سويوز – إم إس – 21" المأهولة ستحصل على اسم سيرغي كوروليوف (1907 - 1966) تكريما لذكرى مصممها وخريج جامعة "باومن" التقنية والذي وُضع في المختبر الـ1 للتصاميم (شركة "إينيرغيا" الفضائية حاليا) تحت إشرافه أساس أسرة مركبات "سويوز" المأهولة في الاتحاد السوفيتي.

وأضاف البيان أن إطلاق المركبة سيتحقق بواسطة الصاروخ المسمى "باومن"، نسبة إلى جامعة "باومن" التقنية في موسكو، وسيحمل الصاروخ إلى الفضاء 3 خريجين في تلك الجامعة، وهم أوليغ أرتيوميف، دينيس ماتفييف، سيرغي كورساكوف. أما المرحة الثالثة للصاروخ فسيحفر عليها شعار جامعة "باومن".

ويتوقع أن ينطلق الصاروخ " سويوز – 2.1 آ" الحامل مركبة " كوروليوف" المأهولة بالرواد الثلاثة الروس الساعة 18.55 يوم 18 مارس المقبل. ويضم الطاقم الاحتياطي للمركبة كلا من سيرغي بروكوفيف، آنا كيكينا، دميتري بيتيلين، وستصل المركبة المحطة الفضائية الدولية بعد مرور 3 ساعات على إطلاقها.

المصدر: تاس