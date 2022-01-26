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روسيا والصين بصدد توقيع اتفاقية إنشاء محطة قمرية

الفضاء

روسيا والصين بصدد توقيع اتفاقية إنشاء محطة قمرية
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صورة أرشيفية
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الاتفاقية بين حكومتي روسيا والصين بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة قمرية دولية جاهزة عمليا ويمكن أن توقع عما قريب.

أعلن ذلك سفير روسيا لدى الصين، أندريه دينيسوف، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 25 يناير.

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وأعاد السفير الروسي إلى الأذهان أن روسيا والصين كانتا قد اقترحتا على كل الدول المشاركة في الاتفاقية. وقال:" على ما أعلم فإن هناك بعض أقسام الاتفاقية التي تخص بعض المجالات المهمة يتم توقيعها في الوقت الراهن مع 11 بلدا ومنظمات دولية، بما في ذلك مؤسسات علمية روسية. وأوضح أن هناك قاعدة قانونية لتلك الاتفاقيات.

وأشار السفير الروسي إلى وجود برنامج طويل الأمد للتعاون الروسي الصيني في مجال الفضاء. وقد أفادت وسائل الإعلام الروسية والصينية بأن إنشاء المحطة القمرية سيبدأ عام 2035. وقبل ذلك يتوقع أن تتحقق رحلات غير مأهولة إلى القمر.

وقال السفير إن التعاون بين روسيا والصين يتطور بشكل مثمر وذلك بناء على  برنامج التعاون الفضائي لأعوام 2018 – 2022. وسيحل محله قريبا برنامج جديد لـ5 أعوام قادمة.

المصدر: تاس

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