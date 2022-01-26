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الولايات المتحدة تخطط لإغراق المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

الولايات المتحدة تخطط لإغراق المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير إدارة تحليق القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أن الولايات المتحدة تخطط لإغراق المحطة الدولية بعد انتهاء فترة صلاحيتها.

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ويشير سولوفيوف في مقابلة مع قناة "روس كوسموس" التلفزيونية في شبكة YouTube، إلى أن الزملاء الأمريكيين طلبوا وضع سيناريو لكيفية إخراج المحطة الدولية من مدارها.

ويقول، "من خبرتي في إنهاء عمل محطة الفضاء "مير" يمكنني القول، إن هذه مهمة باليستية معقدة للإغراق. وقد قال لي الأمريكيون: "فلاديمير، ننحني أمامك، فهيا تحت قيادة روسيا نفكر معا، كيف يمكننا إخراج محطة الفضاء الدولية من المدار"، وطبعا ليس فورا بل في أعوام 2028-2030.

المصدر: نوفوستي

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