روسيا تخطط لجلب تربة من كوكب الزهرة إلى الأرض

أعلن ليف زيلوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء روسيا يخططون لأول مرة في التاريخ لجلب تربة من كوكب الزهرة إلى الأرض.

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ويشير زيلوني، إلى أن العلماء الروس يخططون لإرسال ثلاث بعثات إلى كوكب الزهرة خلال أعوام 2029-2034 ، وسوف تحاول البعثة الأخيرة جلب تربة من الكوكب إلى الأرض، التي ستكون أول محاولة في التاريخ.

ويقول، "حاليا لم نعد نفكر بمهمة Venera-D فقط، بل ببرنامج متكامل، ينتهي بجلب تربة من كوكب الزهرة إلى الأرض ".

ووفقا لما عرضه زيلوني، سترسل ثلاث بعثات ضمن البرنامج الروسي لاستكشاف كوكب الزهرة أعوام 2029 و2031 و2034. تطلق البعثة الأولى Venera-D عام 2029 ومعها وحدة هبوط ووحدتي استكشاف الكوكب وغلافه الجوي. وتطلق البعثة الثانية في عام 2031 .

وأما البعثة الثالثة، فيعتزم العلماء إطلاقها عام 2034 وتتضمن وحدات طيران ومنطاد ووحدة هبوط وإقلاع للعودة إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي