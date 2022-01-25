الإعلان عن موعد إطلاق أول صاروخ من قاعدة "بليسيتسك" الروسية لهذا العام

أعلنت وسائل إعلام روسية أن التحضيرات جارية لتنفيذ عملية إطلاق صاروخ من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "روسيا تخطط لتنفيذ أول عملية إطلاق فضائي من قاعدة بليسيتسك في 3 فبراير القادم، ومن المفترض أن تطلق من القاعدة صاروخا محلي الصنع من نوع Soyuz-2.

ومن جهة أخرى نشرت إدارة مقاطعة أرخانغيلسك الروسية القريبة من القاعدة المذكورة بيانا أشارت فيه إلى أن الموعد المقرر لإطلاق الصاروخ هو 3 نوفمبر لكن عملية الإطلاق قد تؤجل يوما أو يومين في حال كانت ظروف الطقس غير مواتية في منطقة الإطلاق، ونشرت تفاصيل عن الأماكن المحتملة لسقوط المرحلة الأولى من الصاروخ بعد الإطلاق ليتفادى الناس التواجد فيها.

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وكانت روسيا قد نفذت آخر عملية إطلاق لصواريخ الفضاء من قاعدة "بليسيتسك" في 27 ديسمبر الفائت، وأتت تلك العملية في إطار اختبارات صواريخ Angara-A5 الروسية الثقيلة.

ومنذ مدة نشرت مؤسسة "روس كوسموس" بيانا أشارت فيه أيضا إلى أنها تخطط لتنفيذ 5 عمليات إطلاق لصواريخ الفضاء على الأقل من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

المصدر: فيستي