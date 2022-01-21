روسيا تعلن عن موعد إرسال روادها الجدد إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن موعد إرسال طاقمها الجديد من الرواد إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "رواد الدفعة الأخيرة التي انضمت إلى صفوف روس كوسموس من المفترض أن يذهبوا في رحلات مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في الفترة ما بين 2023و2024".

وأضاف البيان "الرواد الذين سيذهبون في الرحلات هم من رواد الدفعة رقم 17 في روسكوسموس، وسيكون من بينهم : كونستانتين بوريسوف، وألكسندر غوربونوف، وألكسندر غربيونكين، وأليكسي زوبريتسكي، وسيرغي ميكايف، وأوليغ بلاتونوف".

وكانت "روس كوسموس" قد افتتحت باب الانتساب للانضمام إلى الدفعة الأخيرة من روادها عام 2018، واشترطت أن يكون المتقدمين من حملة الشهادات العليا أو من المختصين في مجالات الهندسة والعلوم الطيران ومن ذوي الخبرة في تلك المجالات، وألا تتجاوز أعمارهم الـ 35 سنة.

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وتقدم لمسابقات الانتساب حينها 420 شخصا، اجتاز 8 منهم فقط جميع الامتحانات والاختبارات المطلوبة، ومن بين الـ 8 حصل 7 أشخاص على التصاريح النهائية للانضام إلى صفوف رواد "روس كوسموس" وهم: كونستانتين بوريسوف، وألكسندر غوربونوف، وألكسندر غريبينكين، وأليكسي زوبريتسكي، وسيرغي ميكايف، وكيريل بيسكوف، وأوليغ بلاتونوف.

المصدر: فيستي