روسيا بصدد تجميع أقمار صناعية تعمل بمحرك بلازما

بدأت شركة "سبوتنيكس ومختبر معهد التقنيات الفيزيائية (ميفي) الروسيان بتجميع قمر صناعي سيستخدم محرك VERA روسي التصنيع العامل بالبلازما.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة Sitronics Group الروسية وقال إن موظفي مختبر محركات البلازما التابع لمعهد "ميفي" و شركة "سبوتنيكس" بصفتها فرعا في شركة Sitronics Group، قد بدأوا في تجميع قمر النانو الصناعي من مقياس CubeSat 10×10×10 سنتيمترات والذي تم تزويده بمحرك البلازما من طراز VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).

إقرأ المزيد

ويعتزم فريق من المصممين تصنيع قمريْن صناعيين من هذا النوع. وقال رئيس شركة Sitronics Group نيقولاي لودجيدايف:" نخطط لتجميع القمريْن الصناعيين التجريبييْن المزوديْن بمحرك البلازما واللذين سيستخدمان لاحقا لإجراء الاختبارات الفضائية.

وتنحصر مهمة محرك البلازما في تفريق الأقمار الصناعية التي قد تم إطلاقها كمجموعة واحدة وإيصالها إلى مواقع مختلفة في مدار الأرض بغرض زيادة المساحة المسيطر عليها.

وأوضح، نيقولاي لودجيدايف، أن الأقمار الصناعية يمكن أن تنفذ مهام مختلفة، بما فيها استشعار الأرض عن بعد والإنذار عن الكوارث الطبيعية وجمع معلومات عن سير السفن وتحليق الطائرات والحفاظ على اتصال الإنترنت بمحطات الأرصاد الجوية البعيدة والمهام الأخرى.

المصدر: تاس