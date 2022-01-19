اكتشاف المكان المحتمل لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن رواد الفضاء الروس اكتشفوا في وحدة "زفيزدا"، المكان المحتمل لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير المكتب الإعلامي، إلى أن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح هذا المكان سترسل على متن مركبة الشحن "بروغريس".

وجاء في البيان، "سترسل المعدات والمواد اللازمة لوقف تسرب الهواء مع أول مركبة شحن "بروغريس" تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، ليتم حل هذه المشكلة نهائيا".

ويضيف المكتب، اكتشف رائدا الفضاء بيتر دوبروف وأنطون شكابليروف المكان المحتمل لتسرب الهواء في شهر ديسمبر المنصرم، في الحجرة الوسطية بوحدة "زفيزدا".

وكانت ناسا قد أعلنت أنها تدرس مسألة عزل وحدة "زفيزدا" تماما إذا اقتضى الأمر. وقد علّق المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" على ذلك، وقال "مخاوف شركائنا لا أساس لها وتثير الدهشة".

المصدر: نوفوستي