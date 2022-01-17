"ناسا" كويكب أطول من برج خليفة يقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا أطول من أي مبنى على الأرض سيمر بالقرب من كوكبنا يوم الثلاثاء الموافق للـ18 من يناير 2022.

وأوضحت "ناسا" أن الكويكب المسمى 7482 (1994 PC1)، يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 1052 مترا (3451 قدما).

وبالتالي فإن هذا الكويكب أطول من برج خليفة في دبي (أطول مبنى في العالم)، والذي يبلغ ارتفاعه 830 مترا (2723 قدما).

وأكد حساب Asteroid Watch Twitter التابع لوكالة "ناسا" أن الكويكب لا يشكل تهديدا للأرض.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.



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وقالت إن الكويكب "معروف جدا وقد تمت دراسته لعقود من قبل خبراء الدفاع الكوكبي لدينا"، مبينا أن "1994 PC1 سيطير بأمان عبر كوكبنا على بعد 1.2 مليون ميل يوم الثلاثاء". وهذه المسافة تعادل خمسة أضعاف مسافة القمر من الأرض.

المصدر: "سكاي نيوز"