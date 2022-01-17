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الروس يبتكرون طريقة فريدة للتخلص من النفايات الفضائية

الفضاء

الروس يبتكرون طريقة فريدة للتخلص من النفايات الفضائية
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أعلن معد "لافوتشكين" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن ابتكار طريقة فريدة للتخلص من النفايات الفضائية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد "لافوتشكين" يعملون حاليا على مشروع تطوير مناطيد أو وحدات هوائية قابلة للنفخ تتصل بالأقمار الصناعية الصغيرة أو المركبات الفضائية، ويمكن الاعتماد عليها لتغيير مسار هذه المركبات أو الأقمار في الفضاء.

وأوضح الخبراء في المعهد المذكور إلى أن هذه المناطيد الصغيرة ستكون مصنوعة من أغلفة بوليميرية معدنية رقيقة وعند نفخها ستشكل ما يشبه نظام فرملة هوائي يغير مسار الأقمار أو المركبات، ويمكن الاستفادة من هذا الأمر لإخراج الأقمار أو المركبات من مداراتها عند انتهاء عمر عملها الافتراضي في الفضاء.

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وأشار الخبراء إلى أنهم طوروا نماذج من اختراعهم الجديد مخصصة لأقمار Cubesat النانوية الصناعية، كما يتم العمل على اختراعات مماثلة من قبل المختصين في معد موسكو للطيران.

وتعتمد حاليا العديد من الطرق لتغيير مسارات الأقمار الصناعية في الفضاء كسحب هذه الأقمار بمركبات عبر الكوابل، أو تشكيل ما يشبه الأشرعة الهوائية التي تعدّل وجهة القمر.

المصدر: فيستي

 

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