 
مباشر

معهد الفلك المصري يتحدث عن عبور كويكب ضخم قرب الأرض الثلاثاء

الفضاء

معهد الفلك المصري يتحدث عن عبور كويكب ضخم قرب الأرض الثلاثاء
Gettyimages.ru
الفضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6l0

أعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن كويكبا ضخما سيعبر بشكل آمن بالقرب من كوكب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المعهد المصري في بيان له أنه "من المقرر أن يتم بعد غد الثلاثاء في الساعة 21:51 بالتوقيت العالمي عبور آمن لكويكب ضخم (7482 - 1994 PC1) على مسافة من الأرض تعادل 5 أضعاف بعد القمر تقريبا".

إقرأ المزيد
العلماء يكتشفون فقاعة فضائية هائلة تحيط بالأرض
العلماء يكتشفون فقاعة فضائية هائلة تحيط بالأرض

وأشار إلى أن الكويكب صخري ضخم تبلغ سرعته 19.56 كم/الثانية، مصنف بأنه من الأجسام الخطيرة القريبة من الأرض وينتمي لمجموعة "أبولو" ويبلغ قطره حوالى 1.1 كيلومتر.

ولفت إلى أنه تم اكتشافه في 9 أغسطس 1994، بواسطة عالم الفلك روبرت ماكنوت في مرصد "سايدنغ سبرينغ" في كونا باربران بأستراليا، وتم رصده بواسطة رادار "غولدستون" في يناير 1997.

وأضاف أنه عند أقرب اقتراب لهذا الكويكب من الأرض يصل لمعانه إلى القدر العاشر، ولكن صغر حجمه وضوء القمر قد يحول دون رؤيته.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا