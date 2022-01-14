"اكتشاف محتمل" لقمر عملاق خارج النظام الشمسي!

يجب أن تكون مجرة ​​درب التبانة مليئة بالأقمار تماما، عندما نستغرق في التفكير بالأمر.

ومع ذلك، في حين أننا أكدنا ما يقرب من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن، فإن الأقمار الخارجية شحيحة، على أقل تقدير. وأجري اكتشاف مؤقت واحد في عام 2017؛ الآن، لدينا أخيرا مرشح ثان لإضافته إلى المجموعة.

وسُمي المرشح exomoon (القمر الخارجي) باسم Kepler-1708 b-i، وهو يدور حول كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم على بعد حوالي 5500 سنة ضوئية. وتشير الدلائل حتى الآن إلى أنه كبير جدا - حوالي 2.6 ضعف حجم الأرض، وربما غازي.

ويشبه هذا المرشح الأول للقمر الخارجي، Kepler-1625 b-i، والذي يقع على بعد حوالي 8000 سنة ضوئية، قرب حجم وكتلة نبتون (غازي على الأرجح)، ويدور حول كوكب خارج المجموعة الشمسية يصل إلى عدة أضعاف كتلة كوكب المشتري. ويدور كل من مرشحي القمر الخارجي وكواكبها الخارجية أيضا حول نجومها على مسافات كبيرة جدا.

وقال عالم الفلك ديفيد كيبينغ، من جامعة كولومبيا، والذي قاد أيضا اكتشاف كيبلر-1625 b-i، مع زميله أليكس تيتشي من كولومبيا: "اكتشف علماء الفلك أكثر من 10000 كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن، لكن الأقمار الخارجية تمثل تحديا أكبر بكثير. وستكون الاكتشافات الأولى في أي استطلاع عموما غريبة الأطوار. أما الاكتشافات الكبيرة التي يسهل اكتشافها ببساطة بحساسيتنا المحدودة".

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وكشف عن المرشح exomoon في بحث عن البيانات التي جمعت بواسطة تلسكوب كيبلر الفضائي.

وكانت مهمة كيبلر هي البحث عن الكواكب الخارجية. وهذا أمر صعب، لأن الكواكب الخارجية صغيرة جدا وقاتمة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها مباشرة في معظم الأوقات؛ علينا أن نبحث عنها من خلال محاولة رؤية التأثيرات الصغيرة جدا لديها على نجومها المضيفة.

وفي حالة كيبلر، تضمن ذلك التحديق في النجوم، والبحث عن انخفاضات خافتة ومنتظمة في السطوع تشير إلى أن شيئا ما يتحرك بيننا وبين النجم على فترات منتظمة - وبعبارة أخرى، كوكب خارجي يدور حول المجموعة الشمسية. وتُعرف هذه الانخفاضات الخافتة جدا باسم منحنى الضوء العابر.

وفي البيانات من كيبلر، ولاحقا من هابل، حدد الباحثون إشارة خافتة بالإضافة إلى منحنى عبور الكواكب الخارجية لـ Kepler-1625 b-i. ثم عادوا إلى البيانات بحثا عن المزيد من هذه الإشارات.

ودرسوا بيانات كيبلر لـ 70 كوكبا خارج المجموعة الشمسية. وفقط كوكب خارجي يسمى Kepler-1625 b كان مطابقا لإشارة exomoon؛ لكن الباحثين قالوا إنه قوي جدا.

ولم يتم تأكيد Kepler-1708 b-i بعد، كما هو الحال مع سابقتها؛ في الواقع، اعترض بعض علماء الفلك على ما إذا كان Kepler-1625 b-i هو آثار exomoon على الإطلاق، وبدلا من ذلك اقترحوا أن الإشارة كانت قطعة أثرية لتقليل البيانات.

ولتجنب مثل هذا النقد مرة أخرى، قام الباحثون هذه المرة بحساب احتمال أن تكون إشارة Kepler-1708 b-i قطعة أثرية؛ وقالوا إنها 1% فقط.

ولسنا متأكدين من كيفية تكوين كوكب خارجي غازي عملاق ونظام غاز خارجي؛ نظرا لأنه لا يوجد شيء مثلها في النظام الشمسي، فهذا يشير إلى أن آلية التكوين تختلف عن تلك التي شكلت الأقمار هنا.

وسيتطلب اكتشافها مزيدا من العمل؛ كما سيتم تأكيد ما إذا كان الكشف هو بالفعل exomoon أم لا. وعلى أقل تقدير، ستكون هناك حاجة إلى ملاحظات المتابعة لمعرفة ما إذا كان بإمكان أداة أخرى أيضا اكتشاف الإشارة. ولكن من الممكن تماما أن تكون الطريقة الوحيدة التي نؤكد بها اكتشاف الأقمار الخارجية هي مجرد الاستمرار في العثور على الكثير، بحيث لا يمكن الطعن في وجودها بعد الآن.

ونُشر بحث الفريق في مجلة Nature Astronomy.

المصدر: ساينس ألرت