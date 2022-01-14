شركة "فيرجن أوربيت" تطلق أقمارا صناعية إلى مدار الأرض من متن طائرة

أرسلت شركة Virgin Orbit الأمريكية الخميس 13 يناير عددا من الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض بواسطة صاروخ تطلقه طائرة مدنية جوا.

بما فيها أقمار فحص التكنولوجيات العسكرية والقمر الصناعي التابع لشركة Spire الأمريكية وقمران صناعيان بولنديان متناهيا الصغر.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة، وقال إن طائرة LauncherOne الخاصة التابعة لها أطلقت الخميس إلى مدار الأرض الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.

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يذكر أن LauncherOne هي طائرة Boeing-747 الأمريكية المطوّرة يثبت تحت جناحها صاروخ ثنائي المراحل لإطلاق الأقمار الصناعية جوا.

وقد أقلعت الطائرة من مطار في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا الساعة 13.38 يوم 13 يناير بتوقيت الشاطئ الغربي الأمريكي (الساعة 00.38 يوم 14 يناير بتوقيت موسكو). واستغرق صعود الطائرة إلى ارتفاع 9500 متر ما يزيد عن ساعة واحدة، ثم انفصل الصاروخ عن الطائرة ليستمر في التحليق نحو مدار الأرض.

وجاء في بيان نشرته الشركة على "تويتر" أن كل الأقمار الصناعية وصلت مداراتها.

يذكر أن طول الصاروخ يصل 21.3 متر. وإنه قادر على إيصال الأقمار الصناعية بوزن حتى 500 كيلوغرام إلى مدار الأرض.

ويرى خبراء الشركة أن طريقة إطلاق الأقمار الصناعية جوا أرخص، مقارنة بالطريقة الكلاسيكية، حيث يمكن إطلاق الصواريخ من طائرة تقلع من أي مطار مدني.

المصدر: تاس