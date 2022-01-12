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روسيا تنتج 4 أقمار صناعية حديثة من طراز" غلوناس"

الفضاء

روسيا تنتج 4 أقمار صناعية حديثة من طراز
nvdaily.ru
صورة أرشيفية
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لا تزال 10 أقمار صناعية للملاحة الفضائية قيد الإنتاج في شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية، بما في ذلك 4 أقمار صناعية من الجيل الحديث من طراز "غلوناس".

جاء ذلك في تقرير نشرته الاثنين 10 يناير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية. وأوضح التقرير أن أول قمر صناعي  من طراز "غلوناس – كا 2" يخطط لإطلاقه عام 2022.

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وبموجب اتفاقية موقعة بين "روس كوسموس" وشركة "ريشيتنيوف" سيتم مستقبلا إنتاج 11 قمرا صناعيا من هذا النوع، ومن شأنها زيادة دقة الملاحة الفضائية وتحديث مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.

وهناك اتفاقية أخرى وقعت بين الشركتيْن الروسيتين تقضي بوضع مشروع لمجموعة الأقمار الصناعية التي تحلق على ارتفاع عال وتضم 6 أقمار صناعية من شأنها زيادة دقة الملاحة في مناطق القطب الشمالي.

 وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أنه يخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "غلوناس" حتى 30 قمرا صناعيا.

المصدر: تاس

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