القمر بصحبة الشمس.. سماء العالم العربي تشهد مساء أول ظاهرة فلكية في عام 2022

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم الأحد ظاهرة القمر الجديد، التي تعد أول ظاهرة فلكية في عام 2022.

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وفي هذا الإطار، أشار أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إلى أن "القمر سيشرق مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، إذ يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات البعيدة".

وأضاف: "ينضم هلال القمر إلى مشهد الكواكب الأربعة، بداية من يوم 3 يناير، لعدة دقائق فقط بعد غروب الشمس مباشرة، ثم يبدأ القمر في الارتفاع التدريجي مع تقدم الأيام".

وفي سياق متصل، أوضحت الجمعية الفلكية في "فيسبوك" قائلة: "سيصل القمر منزلة الاقتران يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1443 الموافق 02 يناير 2022 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 09:33 مساء ( 06:33 مساء بتوقيت غرينتش) وذلك بعد ساعات من غروب القمر والشمس من أفق مكة المكرمة"، مشيرة إلى أن "القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 05:30 مساء ( 02:30 مساء بتوقيت غرينتش) وبعد ذلك ستغرب الشمس عند الساعة 05:51 مساء ( 02:51 مساء بتوقيت غرينتش)، ما يعني بأن رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة نظرا لغروبه قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران".

وأكملت: "يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون متحققة اليوم التالي"، لافتة إلى أنه يوم غد الاثنين ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:52 مساء (02:52 مساء بتوقيت غرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 8 درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 11 درجة واضاءته 1.1 %، وسيغرب عند الساعة 06:38 مساء بعد (46 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنه في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

المصدر: RT + "الوطن"