إيلون ماسك ينفي هيمنة أقمار ستارلينك في الفضاء

نفى إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس الأمريكية، أن تكون اقمار ستارلينك الصناعية للإتصالات، مهيمنة في الفضاء.

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وقال ماسك ردا على اتهامه من قبل جوزيف أشباتشر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، بشأن هيمنة أقمار ستارلينك الصناعية للاتصالات في الفضاء، خلال مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، "الكون ضخم جدا بشكل لا يصدق. والأقمار الصناعية صغيرة جدا..بضعة آلاف من الأقمار الصناعية لا شيء بالنسبة له. والأمر يشبه بضعة آلاف من السيارات على الأرض".

ووفقا له، هناك متسع لـ "عشرات المليارات" من الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض.

ويذكر أن رئيس وكالة الفضاء الأوروبية دعا في أوائل ديسمبر، بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم إعطاء الأفضلية لأقمار ستارلينك الصناعية لمنع ماسك من الهيمنة في مجال الفضاء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"