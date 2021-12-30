أهم الإنجازات الروسية لعام 2021 في مجال الفضاء

حققت روسيا عام 2021 المزيد من الإنجازات الهامة في مجال الفضاء.

إطلاق 25 صاروخا

أسفر عام 2021 عن إنجازات هامة حققتها روسيا في الفضاء. وقد أطلقت "روس كوسموس" العام الجاري 25 صاروخا من مطارات "بايكونور"."بليسيتسك"، " "فوستوتشني" ، "كورو" ، ما يزيد عما كان عليه العام الماضي.

وشهد يوم 24 نوفمبر الماضي إطلاق صاروخين من مطارين فضائيين وذلك لأول مرة في تاريخ الفضاء الروسي. كما لم يشهد عام 2021 حوادث فضائية، ما يعتبر أمرا مهما أيضا.

وتوُجت عملية إطلاق الصواريخ الفضائية عام 2021 بالإطلاق الاختباري في 27 ديسمبر الجاري لصاروخ "أنغارا" الثقيل الذي سيبدأ عام 2022 إنتاجه الصناعي المتسلسل لمصلحة "روس كوسموس" ووزارة الدفاع.

وحدتا "ناؤوكا" و"بريتشال"

يعتبر توسيع القطاع الفضائي الروسي في المحطة الفضائية الدولية من أبرز المهام المطروحة عام 2021 أمام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.

وقد أطلقت وحدة "ناؤوكا" الفضائية في 21 يوليو الماضي والتحمت مع المحطة الفضائية بنجاح يوم 29 يوليو على الرغم من بعض المشاكل التي واجهتها عند ذلك.

إلى المحطة الفضائية في 24

وكانت "بريتشال" الفضائية وحدة فضائية أخرى أصبح من الممكن إطلاقها بعد نجاح إطلاق وحدة "ناؤوكا". وانطلقت "بريتشال" إلى المحطة الفضائية في 24 نوفمبرالماضي والتمحت معها بنجاح، الأمر الذي وسّع إلى حد بعيد قدرات القطاع الفضائي الروسي في المحطة على إجراء التجارب والالتحام مع المركبات الفضائية.

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محطة "روس" الفضائية الروسية المستقبلية

أوصى المجلس العلمي التقني لـ"روس كوسموس" عام 2021 بإدراج مشروع المحطة الفضائية الروسية على البرنامج الفضائي الفدرالي الروسي لغاية عام 2025. وقد طرحت أمام شركة "إينيرغيا" مهمة ضمان جاهزية أول وحدة للمحطة الروسية الجديدة بحلول عام 2025. وسيتغير ميل المحطة بالنسبة إلى محور الأرض لتشمل منقطة القطب الشمالي الروسية. ويتوقع أن تستخدم المحطة الجديدة لتجميع مركبات فضائية، بما فيها تلك التي ستحقق رحلات فضائية إلى القمر.

السياحة الفضائية

انطلق في 8 ديسمبر الجاري السائحان اليابانيان، يوساكو مآدزافا ويودزو هيرافا إلى القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية والتحمت مركبة "سويوز" المأهولة في اليوم نفسه بالمحطة. وقضى السائحان 12 يوما على متن المحطة الفضائية وعادا بسلام إلى الأرض.

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السينما في مدار الأرض

انطلقت يوم 5 أكتوبر الماضي من مطار "بايكونور" مركبة "ٍسويوز – 19" المأهولة مع الطاقم الفضائي على متنها وفيه الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد والمخرج السينائي الروسي، كليم شيبينكو اللذيْن شاركا في تصوير بعض الأجزاء من "فيلم" التحدي" الروائي الفضائي. وقاد المركبة رائد الفضاء، ألكسندر ميسوركين الذي أعاد الطاقم الفضائي بعد 12 يوما إلى الأرض.

التعاون الدولي في مجال الفضاء

واصلت "روس كوسموس" تعاونها مع بلدان أخرى في مجال الفضاء. وقد وقعت في 9 مارس عام 2021 مذكرة التفاهم مع الصين بشأن إنشاء المحطة العلمية القمرية. ويستمر التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق مشروع "إكزومارس" لاستصلاح المريخ، كما لا يزال التعاون مع شركة "وان ويب" البريطانية قائما حيث استمرت "روس كوسموس" في إطلاق الأقمار الصناعية "وان ويب" للاتصالات إلى مدار الأرض. وقد أطلق في 22 مارس الماضي من مطار "بايكونور" القمر الصناعي الكوري الجنوبي لاستشعار الأرض عن بعد وكذلك 37 قمرا صناعيا آخر من 18 بلدا.

أما رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا فتستعد للقيام برحلة فضائية على متن مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة في سبتمبر عام 2022.

الاتصالات والإنترنت

أفاد مدير عام "روسكوسموس" دميتري روغوزين بأن مؤسسته قد تلقت مبلغا قدره 7 مليارات روبل لتحقيق برنامج "سفيرا" للاتصالات والذي يقضي بإطلاق القمرين الصناعيين "سكيث" للإنترنت السريع (عام 2022 ) والقمر الصناعي "ماراثون" لإنترنت الأشياء (عام 2023).

وقد بدأت روسيا في تشكيل مجموعة من أقمار "أركتيكا" الصناعية والتي من شأنها ضمان الاتصالات الراسخة في منطقة القطب الشمالي فضلا عن الإنترنت السريع. وقد أطلق في 28 فبراير الماضي أول قمر صناعي تابع لتلك المجموعة.

المصدر: RT