روسيا..تفاصيل اختبار محرك وحدة التعجيل لصاروخ "Angara-A5"

أجرت مؤسسة "روس كوسموس" أول اختبار لمحرك وحدة التعجيل الجديدة لصاروخ Angara-A5 الذي يعمل بوقود الأكسجين- الهيدروجين.

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وجاء في بيان المؤسسة، "جرى يوم 29 ديسمبر 2021 اختبار ناري ناجح، في مجمع الاختبار بمركز بناء المحركات في فورونيج، للمحرك RD-0146D1، الذي يعمل بوقود الأكسجين- الهيدروجين لوحدة التعجيل الجديدة لصاروخ Angara-A5".

ويشير البيان إلى أن جميع العمليات من تشغيل المحرك وعمله وحتى توقفه جرت وفق البرنامج المحدد.

ويضيف البيان، نقلا عن سيرغي كوفاليوف، مدير مكتب تصميم الأتمتة الكيميائية، "بفضل دورة إنتاج الهيدروجين السائل المتجددة في قاعدة الإنتاج الخاصة بالمركز وتنسيق الإجراءات في عمليات الاختبار، تواصل المؤسسة بنجاح الاختبار الناري لمحرك يعمل بوقود الأكسجين- الهيدروجين، الذي سيوفر طاقة لصاروخ Angara-A5 كما يمكن أن يستخدم مستقبلا في مشاريع أخرى".

ومن جانبه يشيرفيكتور جوروغوف، كبير المصممين في المركز، إلى أن قوة دفع المحرك الجديد أعلى بنسبة 20 بالمئة من المحرك السابق.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المحرك من دون مولد، وهو أول محرك صاروخي في العالم يعمل بالوقود السائل.

المصدر: نوفوستي