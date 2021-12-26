الجمعية الفلكية بجدة: خمسة كواكب تصطف بسماء المملكة والوطن العربي نهاية ديسمبر

كشفت الجمعية الفلكية السعودية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد في الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير 2022، اصطفاف خمسة كواكب.

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وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن "كوكبي الزهرة والمشتري أكثر سطوعا من ألمع النجوم، لذلك يمكن رؤيتهما بسهولة بالعين المجردة، وزحل وعطارد أيضا في نطاق الرؤية بالعين المجردة، لكن يحتاج نبتون وأورانوس إلى استخدام المنظار أو التلسكوب"، لافتا إلى أن "الرصد يبدأ من مساء يوم الثلاثاء 28 ديسمبر، عندما يكون كوكبا الزهرة وعطارد في أقرب نقطة في السماء، وهناك حاجة ليكون الرصد من موقع مكشوف خالٍ من العوائق باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وسيكون الثنائي بالقرب من بعضهما، بعد نحو 40 دقيقة من غروب الشمس".

وأضاف ماجد أبو زاهرة: "عطارد ارتفع مبتعدا عن شمس الغروب ليمر قرب الزهرة، حيث سيفصل بينهما 4 درجات، وفي اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر سيكون قد ارتفع أعلى يسار الزهرة وسيفصل بينهما 7 درجات، وطوال الأسبوع سيكون لمعان عطارد (-0.7)"، موضحا أنه "عند رؤية الزهرة (-4.3) عبر التلسكوب، سيظهر كهلال رقيق، بل يزداد رقة كل يوم، ويفضل رصده قبل حلول ظلمة الليل".

كما "سيلاحظ هذا الأسبوع أن هلال الزهرة يتضخم من 55 إلى 60 ثانية قوسية، في حين أن إضاءته تتقلص من 8 % إلى 2 % فقط، بعد ذلك يرى المشتري (-2.1) أعلى يسار كوكب الزهرة الذي يبلغ عرضه 36 ثانية فقط الآن، وفي منتصف المسافة بينه وبين الزهرة، سيشاهد زحل الخافت (+0.7) لكن سيكون ساطعاً بما يكفي ليظهر في شفق المساء".

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية أنه "لرصد الكواكب الخافتة نبتون (+7.9) وأورانوس (+5.7)، ستكون هناك حاجة إلى الانتظار حتى الظلام التام والاستعانة بأحد التطبيقات لتحديد موقعها، وسيكون أورانوس مرتفعا جدا في الأفق الجنوبي الشرقي في وقتٍ مبكرٍ من المساء، في حين أن نبتون يكون أقل ارتفاعاً في الجنوب والجنوب الغربي بعد حلول الظلام".

المصدر: "سبق"