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تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية قبل إطلاق "سويوز"

الفضاء

تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية قبل إطلاق
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تخفيض مدار المحطة الفضائية الدولية حوالي كيلومترين قبل إطلاق مركبات "سويوز" عام 2022.

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ويشير بيان المؤسسة، إلى انه تم تخفيض ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة حوالي كيلومترين لتصبح جاهزة لالتحام المركبة الفضائية "سويوز إم إس-21" وانفصال المركبة "سويوز إم إس -19" في عام 2022.

وقد تم تخفيض مدار المحطة الفضائية إلى ارتفاع 417.5 كيلومتر، باستخدام محركات مركبة الشحن "بروغريس إم إس-18" في الساعة 4.18 صباح يوم الجمعة بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي

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