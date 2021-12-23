السائحان الفضائيان اليابانيان يعربان عن رغبتهما في الخروج إلى الفضاء المكشوف

أعلن الملياردير الياباني، يوساكو مآدزافا ومساعده، يودزو هيرانو اللذان عادا مؤخرا من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض عن رغبتهما في الخروج إلى الفضاء المكشوف مستقبلا.

وقال الملياردير في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مع مركز إدارة الرحلات المأهولة يوم 22 ديسمبر في ضواحي موسكو:" لم تتح لنا تلك الفرصة. لكنني أريد أن انتهزها في رحلة فضائية قادمة".

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وأشار مساعده بدوره إلى أنه كان ينتهز تلك الفرصة لو أتيحت له.

يذكر أن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين والملياردير الياباني، يوساكو مآدزافا ومساعده، يودزو هيرانو هبطوا صباح يوم 20 ديسمبر الجاري على الأرض بمركبة "سويوز – إم إس 20" المأهولة في منطقة جزكازغان الكازاخية من حيث انتقلوا إلى مطار "تشكالوفسكي" في ضواحي موسكو بطائرة "آن – 26" الروسية.

وذلك بعد أن قضوا 12 يوما في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية كسائحين فضائيْين من 8 ديسمبر إلى 20 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس