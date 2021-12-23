انفصال مركبة الشحن الفضائية "بروغريس" عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress M-UM" قد انفصلت فجر 23 ديسمبر عن المحطة الفضائية الدولية.

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ويذكر أن مركبة الشحن Progress M-UM الروسية كانت قد أطلقت إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b يوم 24 نوفمبر 2021 من مطار بايكونور الفضائي، وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها وحدة "بريتشال" -(المرسى)، آخر وحدة روسية إلى المحطة الدولية.

وبعد دخول المركبة إلى الغلاف الجوي احترقت بعض أجزائها وأما القطع المتبقية المقاومة للحريق فسقطت في المحيط الهادئ على بعد 2460 كيلومترا عن مدينة ويلنغتون عاصمة نيوزيلندا، وأكثر من 7000 كيلومتر عن مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي.

المصدر: نوفوستي