إيلون ماسك: روسيا تؤدي مهام نقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية بشكل جيد

لفت مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك إلى أن روسيا تنفذ مهام نقل رواد الفضاء وبينهم الأمريكيون إلى محطة الفضاء الدولية بشكل جيد، إلا أن ذلك يكلف واشنطن أموالا طائلة.

وقال ماسك في حديث لموقع Babylon Bee، إن "سبيس إكس" تنقل رواد الفضاء الأمريكيين وغير الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية. وفي وقت سابق كانت الولايات المتحدة تعتمد على روسيا في هذا المجال".

وتابع قائلا: روسيا تنفذ هذا العمل جيدا، لكنها تطلب أموالا طائلة".

وأضاف أنه بفضل "سبيس إكس" تقلصت تكلفة نقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، وأن الأموال تبقى داخل الولايات المتحدة.

يذكر أن "سبيس إكس" أصبحت أول شركة خاصة أطلقت مركبة فضائية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في مايو 2020.

المصدر: نوفوستي