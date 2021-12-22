الروس يدرسون تأثير جاذبية القمر على رواد الفضاء

يبدأ العلماء الروس عام 2023 في محاكاة جاذبية القمر بغية دراسة تأثيرها على رواد الفضاء.

أعلن ذلك الثلاثاء 21 ديسمبر، فيكتور بارانوف، الأكاديمي وكبير الباحثين في المعهد الروسي للدراسات الطبية والحيوية.

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وقال:" تنحصر مهمتنا في محاكاة العوامل الفسيولوجية التي قد تظهر على سطح القمر ودراسة قدرة رواد الفضاء على أداء مهامهم هناك. ونأمل بأن يستمر البرنامج القمري الروسي. ولا أظن أننا سنحتاج إلى أموال طائلة لإنتاج أجهزة ومعدات خاصة من شأنها محاكاة جاذبية القمر. كما نأمل بأن نبدأ بحوثنا بحلول عام 2023".

وأعاد الأكاديمي إلى الأذهان أن قوة الجاذبية على القمر تقل عنها على الأرض بمقدار 6 أضعاف. وقال:" لذلك فعلينا أن نقلّل ضغط الدم والضغط على القدمين والعمود الفقري بـ6 أضعاف أيضا ويمكننا أن نخلق مثل هذه الظروف في المختبرات الروسية".

جدير بالذكر أن مركبة "أوريول" الروسية المستقبلية الواعدة يتم تصنيعها في إطار البرنامج القمري الروسي. ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة اختبارية غير مأهولة في 15 ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشني". وفي عام 2024 ستلتحم مركبة "أوريول" غير المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية. كما يتوقع أن تقوم المركبة برحلة فضائية مأهولة إلى مدار القمر بحلول عام 2028.

المصدر: تاس