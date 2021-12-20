"روس كوسموس" تعلن موعد انفصال مركبة "بروغريس" عن المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن موعد انفصال مركبة Progress M-UM الروسية عن المحطة الفضائية الدولية وموعد وصول هذه المركبة إلى الأرض.

وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن موعد انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية سيكون في 23 ديسمبر الجاري وليس في 22 كما كان مخططا سابقا، وأن المركبة التي انتهت مهمتها سيتم إغراقها في المحيط عند وصولها إلى الأرض.

وجاء في البيان "وفقا للبرنامج الزمني الأخير فإن مركبة Progress M-UM من المفترض أن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في 23 ديسمبر الجاري، وبتمام الساعة 2:03 من ذلك البوم سيعطى الأمر لفصل المركبة عن المحطة، وفي تمام الساعة 6:45 ستعمل محركات الفرملة في المركبة لمدة 13 دقيقة تقريبا، وخلال 24 دقيقة ستدخل المركبة الغلاف الجوي للأرض لتحترق بعض أجزائها، وأما قسم تخزين المعدات الموجود فيها فسيتجه للغرق في المحيط الهادئ".

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وتبعا للبيان فإن الأجزاء غير المحترقة من المركبة ستسقط في المحيط على مسافة تبعد 2460 كلم تقريبا عن العاصمة النيوزلندية ويلينغتون.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد استخدمت هذه المركبة في إيصال وحدة "بريتشال" الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية، إذ أطلقتها من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 24 نوفمبر الفائت.

المصدر: فيستي