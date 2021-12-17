روسيا بصدد استحداث جمعية لشركات قطاع الفضاء الخاص

ستقوم جمعية شركات قطاع الفضاء الخاص في حال تأسيسها في روسيا بجمع المعلومات عن طرق تطوير قطاع الفضاء الخاص ومشاكله.

أعلن ذلك رئيس شركة Success Rockets الفضائية الروسية الخاصة، أوليغ منصوروف، في اجتماع تطوير القوانين في مجال الفضاء الذي عقد في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان).

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وقال منصوروف إن 10 شركات فد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى الجمعية التي عرض على أعضاء المجلس استحداثها. وقال:" آمل أن نعد مجموعة من الوثائق التأسيسية سيتم إقرارها في أول اجتماع للجمعية سيعقد في يناير المقبل".

هذا ودعا المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، في الاجتماع نفسه إلى تبسيط عملية تسليم التكنولوجيات الفضائية للشركات الخاصة وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية.

وقال إن السياحة الفضائية يجب أن تتولاها الشركات الخاصة وليست "روس كوسموس" التي يجب أن تركّز على مهام استراتيجية لتطوير الفضاء الروسي.

يذكر أن شركة Success Rockets الفضائية تنوي أن تقترح صواريخها فائقة الخفة على أصحاب الطلب المستقبليين لإطلاق الأقمار الصناعية. ويتوقع أن يبلغ ثمن إطلاق صاروخ واحد 2.8 مليون دولار. كما تخطط الشركة لإنشاء منصات لإطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر من طراز CubeSat إلى مدار الأرض، وقد تستخدم تلك الأقمار الصناعية لأغراض العلم والتعليم وكذلك لاستشعار الأرض عن بعد. بدقة 5 أمتار وتطوير إنترنت الأشياء.

جدير بالذكر أن شركة Success Rockets الفضائية الروسية تعتزم عام 2022 إطلاق صاروخ اختباري إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض. وفي حال نجاح إطلاق الصاروخ تخطط الشركة لإطلاق صاروخ آخر إلى مدار الأرض المنخفض بحلول عام 2024.

المصدر: تاس