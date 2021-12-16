روسيا تقدم خدمات جديدة لإطلاق الأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها طرح خدمات جديدة لعملائها الراغبين بإرسال الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن شركة Glavkosmos التابعة للمؤسسة "أطلقنا عبر الموقع الإلكتروني لشركتنا خدمة جديدة لمساعدة العملاء الذين يرغبون بإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض على متن صواريخ Soyuz-2 ، هذه الأقمار يمكن إطلاقها مع أقمار صناعية أخرى ضمن المهام المخطط لها سابقا".

وأضاف البيان "يمكن للعميل المحتمل عبر هذه الخدمة أن يترك طلبا إلكترونيا يشير فيه إلى المعلومات المتعلقة بالقمر الصناعي أو الحمولة التي يرغب بإرسالها إلى الفضاء والوقت المطلوب للإطلاق، كما يمكنه عبر الموقع التواصل مع المسؤولين في Glavkosmos للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلات التي يمكن أن ترسل معها حمولته".

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وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، دميتري لوسكوتوف: "الخدمة الجديدة ستسهل على العملاء الحصول على المعلومات التي تتعلق بعمليت الإطلاق الفضائي، وستساعدهم على التواصل مع المصدر الأساسي الذي يقدم الخدمات الفضائية باستخدام صواريخ Soyuz-2 في إطار المهمات الخطط الحكومية للاتحاد الروسي".

وتجدر الإشارة إلى أن Glavkosmos تعتبر من أهم المؤسسات الروسية المسؤولة عن تطوير برامج الرحلات الفضائية التجارية المأهولة التي تستخدم فيها مركبات "سويوز" الروسية الصنع.

المصدر: فيستي