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روسيا بصدد تصميم محرك لمرحلة ثانية في صاروخها متعدد الاستخدام

الفضاء

روسيا بصدد تصميم محرك لمرحلة ثانية في صاروخها متعدد الاستخدام
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صورة أرشيفية
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سيتم تحديد موعد نهائي لاختتام عملية تصميم صاروخ "آمور" متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان بعد إقرار مشروع المحرك التابع لمرحلته الثانية.

صرح بذلك ناطق باسم مركز "بروغريس" الفضائي، بصفته فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، وأعاد إلى الأذهان أن مرحلة الصاروخ الثانية هي التي ستستمر في التحليق نحو مدار الأرض بعد أن تنفصل عنها مرحلته الأولى لتعود إلى الأرض.

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وأوضح الناطق أن مشروع محرك المرحلة الثانية للصاروخ سيكون جاهزا بعد دراسة كل احتمالاته التصميمية وإدخال تعديلات لازمة إذ اقتضى الأمر.

فيما يتعلق بالمشروع التصميمي ككل لصاروخ "آمور" متعدد الاستخدام والعامل بغاز الميثان فإن كل المرافق الإنتاجية والعلمية التابعة لـ"روس كوسموس" فقد قدمت تقييماتها الإيجابية بشأن المشروع.

يذكر أن مركز "بروغريس" الفضائي ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية عقدا في أكتوبر عام 2020  اتفاقية وضع المشروع التصميمي لأول صاروخ فضائي روسي متعدد الاستخدام من طراز "آمور". وسيتم إطلاق الصاروخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

المصدر: تاس

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