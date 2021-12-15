الأمريكيون لن يستبدلوا محركات RD-180 الروسية في وقتها

قد يؤدي التأخير في تسليم المحركات التي تنتجها شركة Blue Origin الأمريكية، إلى تأجيل اختبارات صاروخ فولكان.





وتشير مجلة "Ars Technica"، إلى أنه بالنظر لعدم تمكن شركة Blue Origin الأمريكية من تسليم محركات BE-4 الصاروخية في الوقت المقرر، من المحتمل جدا تأجيل اختبارات صاروخ Vulcan إلى أجل غير مسمى.

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وتضيف، كانت شركة Blue Origin قد وعدت بتسليم محركين يعملان بوقود الميثان في الربع الثاني من السنة المقبلة. ولكن بسبب "مشكلات صغيرة نسبيا" في عملية الإنتاج، لن يكون اختبار المحركات ممكنا قبل شهر أبريل عام 2022 .

ويذكر أن ميدان اختبار الصواريخ يقع في غرب تكساس، حيث تتم عملية تجميع واختبار المحركات، وبعد ذلك ترسل إلى ألاباما، حيث يقوم خبراء شركة United Launch Alliance (ULA) بتجميع صاروخ النقل Vulcan.

ولم تعلق مصادر في شركة ULA على هذه المعلومات. ولكن المكتب الإعلامي للشركة أصدر بيانا، جاء فيه "نشعر بخيبة أمل، لأننا لن نستلم محركات صاروخ Vulcan من شركة Blue Origin قبل نهاية السنة الحالية، ولكنها ستصلنا في بداية السنة المقبلة. وبرنامج الاعتماد يسير بصورة جيدة وإنتاج المحركات مستمر. ونحن بانتظار أول إطلاق لصاروخ النقل Vulcan".

وتجدر الإشارة، إلى أن صاروخ Vulcan يجب أن يحل محل صاروخ النقل Atlas-V الذي يستخدم محركات RD-180 الروسية، التي قرر الجانب الأمريكي في وقت سابق التخلي عنها.

المصدر: نوفوستي