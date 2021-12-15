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"روس كوسموس" تعلن عن جاهزية "صاروخ "سويوز - 5" الفضائي للإطلاق بحلول عام 2023

الفضاء

tvc.ru
صورة أرشيفية
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يخضع صاروخ "سويوز – 5" الروسي الفضائي المتوسط الواعد في الوقت الراهن لاختبارات أرضية دينامية.

أفاد بذلك الاثنين 13 ديسمبر رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

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وقال في أعقاب اجتماع اللجنة الروسية الكازاخية الحكومية المشتركة:" نقوم بتصنيع صاروخ " سويوز- 5" في إطار تحقيق مشروع "بايتريك"  الروسي الكازاخي الذي يقضي بإنتاج صواريخ "سويوز – 5" الذي تولته روسيا وبناء منصة جديدة لإطلاق الصواريخ  في مطار "بايكونور" الفضائي تولت جمهورية كازاخستان إنشاءها".

وأضاف أن مشروع " بايتريك" (الصاروخ ومنصة الإطلاق) سيكون جاهزا في ديسمبر عام 2023  لإجراء الاختبارات الجوية الفضائية للصاروخ ومنصة الإطلاق في آن واحد.

يذكر أن مركز "بروغريس" الفضائي، بصفته فرعا من "روس كوسموس" كان قد أعلن في وقت سابق أن المشروع التصميمي لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي الواعد جاهز. وسيتم على أساسه إنتاج نماذج تجريبية للصاروخ سيتم اختبارها فيما بعد عن طريق إطلاقه من منصة "باتريك" التي أطلق عليها الجانب الكازاخي "منصة نزاربايف".

المصدر: تاس

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