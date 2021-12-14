الأمريكيون يسجلون تحضيرات إيران لإطلاق جهاز فضائي ما إلى مدار الأرض

سجلت الصور الفوتوغرافية الفضائية لمطار" الإمام الخميني" الفضائي في شمال إيران تحضيرات البلاد المحتملة لإطلاق صاروخ فضائي.

أفادت بذلك الأحد 12 ديسمبر وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية.

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وقالت الوكالة إنها قد تلقت صورا فضائية من شركة Planet Labs الأمريكية، وحسب الخبراء في مركز "جيمس مارتن" لقضايا عدم انتشار السلاح النووي في معهد "ميدل بيري" للدراسات الدولية في كاليفورنيا، فإن إيران ربما تُجري تحضيرات لإطلاق صاروخ فضائي في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في فيينا بشأن الصفقة النووية مع دول العالم الكبرى.

وقال الخبراء إن الصور الفضائية أظهرت على منصة إطلاق توزع الأجهزة والمعدات المستخدمة عند إطلاق الصاروخ، وعلاوة على ذلك فقد ازداد عدد السيارات في المرآب بالقرب من المنصة، وهناك علامات أخرى تدل على إحياء النشاط.

وقال الموظف في مركز "جيمس مارتن" جيفري ليوس، إن النشاط المذكور هو عمل روتيني غالبا ما ينفذ قبل إطلاق الصاروخ الفضائي.

بينما لم تذكر الوكالة نوع الصاروخ الذي تنوي إيران إطلاقه، مشيرة إلى أن السلطة هناك كانت قد أعلنت عن استعداد عدد من أقمارها الصناعية للإطلاق إلى مدار الأرض.

يذكر أن الجولة السابعة لمفاوضات الصفقة النووية وإلغاء عقوبات واشنطن ضد إيران بدأت في 29 نوفمبر الماضي، ثم تم تعليقها في 3 ديسمبر الجاري حين قرر المشاركون الأوروبيون العودة

إلى بلدانهم لإجراء مشاورات إضافية قبل مواصلة الحوار. واستأنفت الخميس 8 ديسمبر الجاري في فيينا المفاوضات حيث قدم الجانب الإيراني مشروعا لاتفاقية استئناف سريان مفعول الصفقة النووية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا