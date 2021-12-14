ماسك يعلن عن إطلاق برنامج لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس الأمريكية، عن إطلاق برنامج لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى وقود للصواريخ.

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وكتب ماسك في موقعه بشبكة "تويتر"، "تبدأ شركة سبيس إكس البرنامج الخاص بسحب غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتحويله إلى وقود".

ويشير ماسك، إلى أن تحقيق مثل هذا البرنامج يمكن أن يكون مفيدا للرحلات إلى المريخ، الذي يتكون غلافه الجوي في الأساس من ثاني أكسيد الكربون.

وكان ماسك قد أعلن سابقا عن خططه لاستعمار كوكب المريخ، ومن أجل تحقيق هذه الخطط يبني صاروخ Starship الثقيل.

ويذكر أن شركة سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك عام 2002 تختص بإنتاج معدات لاستكشاف الفضاء، وتهدف إلى تخفيض تكلفة الرحلات الفضائية وفتح الطريق لاستعمار الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي