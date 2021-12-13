روسيا وكازاخستان تناقشان مستقبل التعاون المشترك في قاعدة "بايكونور"

أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الكازاخستاني أن روسيا وكازاخستان ناقشتا مستقبل التعاون المشترك فيما يتعلق باستخدام قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وقال بيان صادر عن الخدمة "خلال اجتماع عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان ناقشت اللجان المختصة من روسيا وكازاخستان آفاق التعاون المشترك لقاعدة بايكونور الفضائية، اتفق الجانبان على تطوير القاعدة المذكورة وعلى تطوير مدينة بايكونور بشكل عام، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمقيمين هناك".

وأضاف البيان "أول أعضاء اللجان اهتماما خاصا لمشروع استحداث مجمع Baiterek الجديد لإطلاق الصواريخ من القاعدة، كما نوقشت مواعيد استحداث المباني والمنشآت التابعة لهذا المجمع، وتناول المشاركون في الاجتماع أيضا قضايا تتعلق بتحسين السلامة البيئية في منطقة قاعدة بايكونور، وقضايا تتعلق بالتخلص من المرافق التي أصبحت غير ضرورية في القاعدة"

إقرأ المزيد

وأشار طرفا الاجتماع إلى التعاون الوثيق ما بين روسيا وكازاخستان فيما يتعلق باستخدام القاعدة المذكورة، وأن الإمكانيات متوفرة لدى البلدين لاستخدام هذه القاعدة بشكل فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتمد قاعدة "بايكونور" في كازاخستان في العديد من عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات إلى الفضاء، وبالأخص في عمليات إطلاق المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي